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Посол Индонезии не исключил покупку страной российской нефти

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Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV
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Индонезия не исключает покупки российской нефти по доступным ценам, если это будет соответствовать национальным интересам республики. Об этом ТАСС 21 октября заявил посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

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По его словам, Индонезия заинтересована в покупке нефти по более низким ценам, а не по тем, которые действуют сейчас. Причем, как уточнил Таварес, речь идет о любой стране, которая может предложить нефть по доступным ценам.

«Так что если это возможно в случае с Россией, то почему бы и нет? В таком случае мы купим нефть у России. И не из-за геополитических соображений, а из-за наших собственных национальных интересов, для удовлетворения потребностей нашего народа, чтобы избежать увеличения масштабов нищеты среди нашего населения», — заявил дипломат.

При этом он отметил, что сейчас Индонезия вынуждена субсидировать закупку нефти из-за высоких цен на нее и суммы субсидий выходят «астрономические». По его словам, государство не может себе позволить такие субсидии в дальнейшем, ведь ресурсы республики ограничены. Однако если прекратить субсидирование, то в стране миллионы людей окажутся за чертой бедности.

«Так что я не вижу никаких проблем в том, чтобы закупать российскую нефть. Конечно, власти, которые имеют право вести переговоры с Россией, — это наши соответствующие представители и ведомства в Индонезии. Я уверен, что стороны контактируют по данному вопросу. Что касается конкретных результатов, то у меня нет никакой информации об этом», — заключил Таварес.

12 сентября сообщалось о том, что Индонезия рассматривает возможность закупки российской нефти по «хорошей цене». Страна долгое время не импортировала из РФ значительных объемов нефти. При этом закупка российской нефти по цене выше предела, который установили страны G7, может сделать страну уязвимой для санкций США.

Кроме того, Индонезия рассчитывает на укрепление экономических отношений с РФ, а также сотрудничества в сфере обороны и энергетики. Такое заявление 5 октября сделал председатель совета региональных представителей (верхняя палата парламента) Индонезии Ла Ньялла Матталитти.

Министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России в начале сентября. Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по России относительно получаемой ей выгоды.

Тогда же Белый дом заявил о планах США и их союзников определить потолок цен на нефть из РФ.

13 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, устанавливающим потолок цен, «какой бы он ни был».

Днем ранее было опубликовано заявление министров финансов и глав центральных банков G7, в котором говорилось, что США вместе с союзниками добились значительного прогресса в работе над всеми аспектами ценового потолка на нефть из России.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проводимой Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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