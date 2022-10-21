Реклама
Прямой эфир
Общество
Пушилин назвал героями вернувшихся из украинского плена бойцов из Донбасса
Общество
Школьники из новых регионов России получат скидку 50% на проезд в поездах
Мир
Британские букмекеры назвали Джонсона одним из фаворитов на пост премьера
Мир
Маск выразил сомнения по поводу иного отношения к Западу у следующего президента РФ
Общество
Свыше 10 тыс. мобилизованных россиян вернули домой по различным причинам
Мир
Россия выступила против распространения «оголтелых фейков» через ООН
Происшествия
На складе в подмосковном Ногинске потушили открытый огонь
Мир
Индекс потребительского доверия британцев остается на минимальном за 48 лет уровне
Мир
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
Мир
В Кривом Роге на Украине группы силовиков будут контролировать режим экономии энергии
Мир
Россияне в Турции испытывают проблемы с открытием банковских карт
Мир
На учениях ОДКБ в Таджикистане применили опыт уничтожения террористов в Сирии
Сюжет:

Свыше 10 тыс. мобилизованных россиян вернули домой по различным причинам

Председатель комитета Госдумы по обороне Картаполов: порядка 10 тыс. мобилизованных россиян вернули домой по разным причинам
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядка 10 тыс. мобилизованных в России граждан вернули домой по разным причинам, сообщил 21 октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Проверка главного: что увидел президент РФ на полигоне в Рязанской области
Владимир Путин проверил процесс подготовки мобилизованных и опробовал снайперскую винтовку СВД

Он отметил, что в случае ошибочной мобилизации проводится разбирательство.

«Безусловно, если такие случаи есть, по ним проводится разбирательство, и, конечно, человека будут возвращать», — рассказал он журналистам в ходе визита в Санкт-Петербург.

Картаполов добавил, что в Петербурге частичная мобилизация продолжается, она идет в соответствии с заданием, план успешно выполняется.

18 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не подписывал указ о завершении частичной мобилизации в стране, несмотря на объявление о завершении мобилизационной кампании в ряде регионов.

Путин 14 октября объявил об окончании частичной мобилизации в России к концу месяца. По его словам, в стране были мобилизованы 222 тыс. человек.

Известно, что частичная мобилизация была завершена в Москве и ее области. Как отметил мэр столицы России Сергей Собянин, повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекратили свое действие с 17 октября. О завершении частичной мобилизации отчитались также Бурятия, Хакасия, Тыва и другие регионы страны.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022