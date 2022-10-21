Свыше 10 тыс. мобилизованных россиян вернули домой по различным причинам

Порядка 10 тыс. мобилизованных в России граждан вернули домой по разным причинам, сообщил 21 октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он отметил, что в случае ошибочной мобилизации проводится разбирательство.

«Безусловно, если такие случаи есть, по ним проводится разбирательство, и, конечно, человека будут возвращать», — рассказал он журналистам в ходе визита в Санкт-Петербург.

Картаполов добавил, что в Петербурге частичная мобилизация продолжается, она идет в соответствии с заданием, план успешно выполняется.

18 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не подписывал указ о завершении частичной мобилизации в стране, несмотря на объявление о завершении мобилизационной кампании в ряде регионов.

Путин 14 октября объявил об окончании частичной мобилизации в России к концу месяца. По его словам, в стране были мобилизованы 222 тыс. человек.

Известно, что частичная мобилизация была завершена в Москве и ее области. Как отметил мэр столицы России Сергей Собянин, повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекратили свое действие с 17 октября. О завершении частичной мобилизации отчитались также Бурятия, Хакасия, Тыва и другие регионы страны.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».