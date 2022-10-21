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Индонезия обсудит с Россией внедрение платежной системы «Мир»

Посол Индонезии в РФ Таварес указал на заинтересованность Джакарты в использовании российской платежной системы «Мир»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Индонезия обсудит с Россией использование карт платежной системы «Мир» на территории своей страны. Об этом сообщил 21 октября посол Индонезии в РФ Хосе Таварес.

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Он отметил, что страна заинтересована в использовании карт «Мир» даже несмотря на то, что ситуация с этой платежной системой в Турции является плохим примером для властей.

«Но мы заинтересованы в том, чтобы принимать большое число туристов в Индонезии, карты «Мир» им будут полезны», — заявил посол в интервью ТАСС.

Таварес указал, что уже была дана рекомендация Джакарте о том, чтобы индонезийские банки начали принимать российские карты «Мир».

«Мы бы хотели также, чтобы эти карты принимались в Индонезии. У нас есть механизм обсуждения между Россией и Индонезией по банковским и финансовым вопросам. Этот вопрос будет обсуждаться», — заключил посол.

Тем временем некоторые банки в других странах начали приостанавливать обслуживание российской платежной системы. 18 октября руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила в беседе с «Известиями», что решение о приостановке обслуживания платежных карт «Мир» принимается на уровне отдельных банков. Эксперт напомнила, что о подобных случаях сообщалось в Турции, Казахстане, Вьетнаме. Она уточнила, что это связано с заявлением минфина США о готовности вводить вторичные санкции за поддержку российской платежной системы за рубежом.

В тот же день стало известно, что киргизские банки Дос-Кредобанк и Бакай-банк приостановили проведение операций с российскими картами. 23 сентября сообщалось, что обслуживание было прекращено и в кредитных организациях Узбекистана по «техническим причинам».

Использование российской платежной системы прекратили в конце сентября и несколько турецких государственных банков. При этом газета Aydınlık сообщила, что обсуждается возможность использования турецкой платежной системы Troy.

Между тем 8 октября издание Al-Shorouk сообщило, что операции с российской национальной валютой и картами платежной системы «Мир» в ближайшее время могут начаться в банках Египта.

Кроме того, 6 сентября, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что карты «Мир» будут принимать в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и в Китае. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры.

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