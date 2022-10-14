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Шри-Ланка отказалась внедрять платежную систему «Мир»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российская платежная система «Мир» не будет использоваться на Шри-Ланке. Об этом сообщил Центробанк Шри-Ланки в Twitter.

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«В связи с санкциями США в отношении платежной системы «Мир», как подтвердило министерство иностранных дел Шри-Ланки, Центральный банк на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование карт «Мир» в банковской системе»,— уточнил регулятор.

Как сообщили «Известиям» в группе рейтингов финансовых институтов АКРА, основным вариантом оплаты для российских туристов после запрета использования карт «Мир» могут остаться только наличные средства.

В то же время руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых рассказал «Известиям», что обменники государства могут устанавливать не только значительно отличающийся между собой курс доллара и евро в зависимости от локации обменника, но и разный обменный курс на долларовые купюры старого и нового образца.

«Для россиян остаются лазейки, например открытие счетов и получение карт в банках дружественных стран, таких как Киргизия, Турция, Узбекистан, Сербия, Казахстан, Грузия, Армения. Однако стоит учесть, что даже работающие карты принимают далеко не везде, зачастую только в отелях, больших сетевых магазинах или ТЦ, кафе и ресторанах крупных городов», — предположил он.

Кроме того, Соловых подчеркнул, что российским путешественникам не стоит забывать про внутренний обменный курс банков-эмитентов, который может неприятно удивить завышенной комиссией при конвертации.

«Также стоит отметить, что евро традиционно менее популярны, чем привычная шриланкийцам американская валюта. Таким образом, иметь с собой запас наличных средств необходимо в любом случае, и если делать выбор, то лучше всего взять с собой именно американские доллары и поменять их в заранее изученном обменном пункте с оптимальным курсом», — заключил он.

Ранее в этот день стало известно, что киргизский банк «Компаньон» заявил о прекращении обслуживания с 4 октября карт российской платежной системы «Мир», выпущенных 21 российским банком.

При этом ранее, 8 октября, газета Al-Shorouk написала, что операции с российской национальной валютой и картами платежной системы «Мир» в ближайшее время могут начаться в банках Египта.

Карты национальной платежной системы используют в том числе в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и др. Вскоре карты «Мир» будут принимать в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Китае. Как заявил 6 сентября вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, переговоры с этими странами уже ведутся.

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