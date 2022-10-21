Эксперты оценили предложение Госдумы заморозить ОСАГО для мобилизованных

Опрошенные «Известиями» эксперты оценили предложение депутатов Государственной думы приостановить действие полисов ОСАГО или компенсировать часть затрат по ним для мобилизованных или добровольцев, принимающих участие в СВО.

Сейчас механизма, который приостанавливает полиса ОСАГО, не существует, но автовладелец может обратиться к страховщику с просьбой о расторжении договора. Таким образом он может вернуть часть стразовой премии за неистекший срок действия договора, сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

При этом по закону компания удерживает от уплаченной суммы 23% и направляет ее в компенсационные фонды РСА, а также на заключение и сопровождение договора.

Эксперты посчитали, что удержание части денег, заплаченных мобилизованным автовладельцев за полис ОСАГО, несправедливо и предложили другие варианты решения проблемы. Так, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин более логичной считает схему, при которой в этом случае страховка автоматически пролонгируется на время призыва автовладельца.

Таким образом после демобилизации автомобилист получит новый полис на срок равный мобилизации при обращении в страховую компанию. Шапарин отметил, что соответствующее предложение сейчас готовится и в ближайшее время будет направлено в РСА и Центробанк.

Несправедливым удержание страховой компанией 23% от стоимости полиса в случае, если автомобилист призывается в рамках частичной мобилизации, посчитал и адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько. По его словам, договор расторгается не по собственной воле автовладельца, а в силу сложившихся обстоятельств, которые не позволяют использовать машину.

«Думаю, если необходимость расторжения договора ОСАГО вызвана призывом владельца транспортного средства на службу, компенсация за неиспользованный срок действия страховки должна производиться полностью, без дополнительных удержаний», — заключил Радько.

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