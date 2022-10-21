Выгнавший украинок ресторатор назвал США опасностью для мира

США виноваты в разжигании конфликта между Россией и Украиной. Об этом 21 октября заявил владелец ресторана Le Cozy в Париже Алекс Баша, который не пустил украинок в свое заведение.

«Я не думаю, что [президент России Владимир] Путин опасный человек. Я не думаю, что со стороны Путина или русских исходит опасность, как и со стороны украинцев. Я думаю, что причина всего — это закулисные манипуляции американцев», — сказал он в беседе с «Известиями».

Баша добавил, что Соединенные Штаты необходимо остановить в их стремлении контролировать весь мир. По словам ресторатора, за время президентства Путина США убили гораздо больше людей, чем гибнет сейчас на Украине.

«Сегодня американцы стали опасностью для всего мира», — подытожил Баша.

Днем ранее он объяснил, что не пустил украинок в свое заведение, так как посетительницы отказались делать заказ. По данным издания BFM, женщины уверены, что были выгнаны из-за национальной принадлежности.

Инцидент произошел в ресторане Le Cozy в парижском квартале Монпарнас на Монмартре. Владелец кафе выпроводил украинских посетителей со словами «Да здравствует Путин!». Буквально через несколько часов после этого рейтинг заведения в Google упал с четырех до двух звезд.