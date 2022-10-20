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Выгнавший украинок владелец ресторана в Париже объяснил свой поступок

BFM: владелец ресторана в Париже заявил, что украинок выгнали из-за отказа сделать заказ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Владелец ресторана Le Cozy в Париже объяснил, что не пустил украинок в свое заведение, так как посетительницы отказались делать заказ. Об этом 19 октября сообщает французское издание BFM.

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«Мне всё равно, украинки они или нет, мы всех принимаем. Они просто не хотели ничего заказывать, да еще и заставили персонал тратить на них время, когда зал был полон клиентов», — заявил управляющий.

Ресторатор отметил, что прогнал женщин, так как своими действиями они нарушили правила заведения, которые гласят, что туалетом могут пользоваться только гости ресторана, сделавшие заказ.

Он уточнил, что женщины изначально согласились на такие правила, однако в конце своего визита между ними и сотрудниками ресторана возник конфликт.

По данным BFM, посетительницы уверены, что были выгнаны из-за национальной принадлежности, так как отношение официантки к ним, по словам украинок, моментально испортилось, когда они упомянули, что являются беженками с Украины.

Инцидент произошел в ресторане Le Cozy в парижском квартале Монпарнас на Монмартре. Владелец кафе выпроводил украинских посетителей со словами «Да здравствует Путин!». Буквально через несколько часов после этого рейтинг заведения в Google упал с четырех до двух звезд.

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