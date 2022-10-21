Эксперт рассказал об особенностях территориальной обороны в регионах России

Территориальная оборона, которая должна быть создана в четырех регионах России, это «полувоенное или, точнее, почти военное объединение людей по территориальному признаку», рассказал «Известиям» 21 октября военный эксперт Владислав Шурыгин.

«От армии это отличается тем, что граждане должны нести службу в тех регионах и городах, где их набирают. Такие подразделения должны создаваться вплоть до райцентров. Они контролируют ситуацию на территории своего региона и места проживания, а подчиняются военкому и местной военной администрации», — пояснил он.

Задача теробороны, по словам эксперта, — несение службы, поддержание порядка, в том числе привлечение к созданию различной военной архитектуры, инженерных сооружений. Как правило, комплектуются подразделения по добровольному принципу.

«Кроме того, может направляться разнарядка на предприятие — записать определенное число людей в тероборону. Вариантов пополнения много», — добавил Владислав Шурыгин.

Задачи, возложенные на территориальную оборону, могут быть разными по объему в зависимости от текущей ситуации, пояснил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

«Соответственно, перечень объектов, подлежащих охране и обороне, могут расширить или уменьшить. Например, хлебозавод в определенный момент становится стратегическим предприятием. Но пока угрозы в этом районе нет, никто не будет охранять его силами теробороны. Там будут находиться сотрудники ЧОПов», — сказал Олег Жердев.

19 октября Владимир Путин подписал указ, предусматривающий создание территориальной обороны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областях, где введено военное положение. Регионам, где введен средний уровень реагирования, предписано провести «отдельные мероприятия по территориальной обороне».

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