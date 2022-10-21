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Эксперт рассказал об особенностях территориальной обороны в регионах России

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Территориальная оборона, которая должна быть создана в четырех регионах России, это «полувоенное или, точнее, почти военное объединение людей по территориальному признаку», рассказал «Известиям» 21 октября военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«От армии это отличается тем, что граждане должны нести службу в тех регионах и городах, где их набирают. Такие подразделения должны создаваться вплоть до райцентров. Они контролируют ситуацию на территории своего региона и места проживания, а подчиняются военкому и местной военной администрации», — пояснил он.

Задача теробороны, по словам эксперта, — несение службы, поддержание порядка, в том числе привлечение к созданию различной военной архитектуры, инженерных сооружений. Как правило, комплектуются подразделения по добровольному принципу.

«Кроме того, может направляться разнарядка на предприятие — записать определенное число людей в тероборону. Вариантов пополнения много», — добавил Владислав Шурыгин.

Задачи, возложенные на территориальную оборону, могут быть разными по объему в зависимости от текущей ситуации, пояснил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

«Соответственно, перечень объектов, подлежащих охране и обороне, могут расширить или уменьшить. Например, хлебозавод в определенный момент становится стратегическим предприятием. Но пока угрозы в этом районе нет, никто не будет охранять его силами теробороны. Там будут находиться сотрудники ЧОПов», — сказал Олег Жердев.

19 октября Владимир Путин подписал указ, предусматривающий создание территориальной обороны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областях, где введено военное положение. Регионам, где введен средний уровень реагирования, предписано провести «отдельные мероприятия по территориальной обороне».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На защиту становись: как будет организована тероборона регионов России

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