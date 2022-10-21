«Известия» показали кадры работы «Искандер-М» в зоне спецоперации

Российские военные зоне проведения спецоперации по защите Донбасса используют расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» Центрального военного округа (ЦВО). Кадры их работы показал корреспондент «Известий» Александр Морозов в пятницу, 21 октября.

На видео представлен момент дежурства военнослужащих, когда на пункт боевого управления дивизиона поступают координаты цели. Далее расчет ОТРК «Искандер-М» приводят в боевую готовность и наносят точный удар баллистической ракетой по военной инфраструктуре украинских вооруженных формирований. Так ликвидируется цель.

Командование ЦВО отмечает эффективность работы расчетов ОТК «Искандер-М», которые наносят высокоточные ракетные удары по объектам противника.

Ранее, 17 октября, Минобороны РФ рассказало, что в ходе проведения спецоперации российские военные продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры украинских боевиков. Отмечается, что ОТРК «Искандер» несут круглосуточное боевое дежурство.

«Искандер» наносит удары как баллистическими, так и крылатыми ракетами. Первая набирает высоту в десятки километров и падает на цель с огромной скоростью. Крылатая же ракета может пролететь, почти прижимаясь к земле, по любой траектории, которую зададут, и выйти с неожиданной для противника стороны.

Как уточняет военное ведомство, сверхточный комплекс «Искандер» по своему оснащению и вариативности использования не имеет аналогов в мире. Он способен поражать даже цели, движущиеся со скоростью 60 км/ч. Против комплекса бессильны любые средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, 14 октября, военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о том, что расчет российских ОТРК «Искандер» уничтожил РСЗО HIMARS, а также боеприпасы и живую силу противника.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».