В ФАО ООН рассказали о роли западных санкций в продовольственном кризисе

Косвенные западные санкции преградили российскому зерну дорогу на мировой рынок. Об этом в интервью «Известиям» 21 октября рассказал директор московского отделения Продовольственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков.

«Формально ни российское продовольствие, ни удобрения не являются объектом санкций. Вместе с тем, на практике ограничения, касающиеся денежных переводов, запретов захода российских судов в иностранные порты, возросшая стоимость фрахта и страхования судов, по сути, преградили российскому зерну дорогу на мировой рынок», — объяснил он.

По его словам, в силу этих же причин де-факто заблокированы международные поставки российских удобрений — при том, что РФ занимала первое место в мире по экспорту азотных удобрений, второе место по экспорту калийных удобрений и третье место по экспорту фосфорных удобрений.

«Уже сегодня в странах Европейского союза фиксируется многократно выросшая цена на исходное сырье для определенного вида удобрений — на природный газ. Как следствие, производство удобрений в Европе сократилось на 70%. Дефицит этого важнейшего ресурса скажется повсеместно. Под угрозой недополученного урожая и, как следствие, сокращения поголовья домашнего скота из-за дефицита фуражного зерна окажутся наименее экономически развитые страны Африки и Азии», — отметил Кобяков.

Он добавил, что в ряде стран Африки цены на удобрения уже взлетели на 300%. С проблемами сталкиваются и такие европейские страны как Литва, Молдавия, Сербия, Финляндия, Эстония, Ирландия, Норвегия, Польша, Северная Македония, Словения. Они почти на 100% зависят от поставок российских удобрений. К слову, десятая часть всех используемых в аграрном секторе США удобрений — импорт из России, — добавил директор московского отделения ФАО.

Он отметил, что ООН озабочена перспективами будущего урожая из-за отсутствия доступа к российским удобрениями. В интервью «Известиям» он также рассказал о нынешних успехах зерновой сделке и роли конфликта на Украине в продовольственном кризисе.

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