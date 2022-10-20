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Мобилизованные рассказали о выданной экипировке и ходе обучения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мобилизованные на полигоне в Рязанской области, ход подготовки которых оценил президент России Владимир Путин, рассказали, что им было выдано современное обмундирование и что они успешно проходят военную подготовку.

«Условия проживания отличные, кормят хорошо, впрочем, как всегда, в Минобороны и во всех рядах армии всегда с этих проблем не было», — заверил журналистов один из военнослужащих.

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Он также продемонстрировал именуемую «комплектом солдата будущего» экипировку «Ратник».

«Всё в порядке, ни за что не переживайте. Нас экипируют полностью, всем обеспечены, не переживайте. Всем обеспечивают, всё прекрасно, на мне броня, одна из лучших в мире. «Ратник», полной боевой нагрузки», — рассказал младший сержант.

По словам военного, на полигоне они отрабатывали наступательные действия.

Инструктор Максим рассказал, что на полигоне идет уже третья неделя подготовки и прогресс бойцов уже очевиден.

«Занятия проходят ежедневно, динамика наблюдается постоянно. Занятия рассчитываем на месяц подготовки, стрельба проходит ежедневно, по восемь часов в день до обеда и в четыре часа занятия. С каждым занятием накладываются новые условия, упражнения с усложнением, с изменением тактической обстановки», — уточнил он.

По словам инструктора, завтрак, обед и ужин проходят по расписанию. Есть и свободное время.

Ранее в этот день Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Верховный главнокомандующий побывал в стрелковом комплексе, где мобилизованные отрабатывают способы стрельбы в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов, которые уже имели ранее боевой опыт.

21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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