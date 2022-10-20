Путин поручил продлить «Дальневосточную ипотеку» до 2030 года

Российский президент Владимир Путин поручил правительству РФ пролить программу «Дальневосточная ипотека» до 2030 года. Информация об этом содержится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума, который проходил 5–8 сентября.

«Обеспечить продление программы «Дальневосточная ипотека» на период до 2030 года», — отмечается на сайте Кремля.

В настоящее время «Дальневосточная ипотека» рассчитана на срок до 31 декабря 2024 года.

Такой вид ипотеки предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, под 2%. А также неполным семьям с несовершеннолетними детьми и при определенных условиях без ограничения по возрасту.

Предельный лимит такой ипотеки — 6 млн рублей.

Программа действует с 2019 года. С этого момента ею воспользовались более 46 тыс. семей, из которых более 70% приобрели квартиры у застройщиков на первичном рынке. «Дальневосточная ипотека» была запущена по поручению президента в рамках национального проекта «Демография».

Тема продления программы поднималась 6 сентября. В ГД ее назвали мощным инструментом поддержки и развития человеческого капитала на восточных форпостах России.

На следующий день профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Галина Сорокина заявила, что продление сроков программы даст возможность инвесторам и строительным фирмам скостить риски при выходе на рынок Дальнего Востока.