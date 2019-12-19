Путин допустил распространение дальневосточной льготной ипотеки на другие регионы

Меры господдержки по льготной ипотеке семей с детьми, введенные для жителей Дальнего Востока, могут быть распространены на регионы Зауралья. Необходимо уменьшать сроки для задействования средств материнского капитала в этом виде жилищного кредитования, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

«Часть мер поддержки в области демографии мы уже сейчас будем распространять на Зауралье. Это касается поддержки семей с детьми, прежде всего тех, в которых появляется третий ребенок», — объяснил российский лидер, отвечая на вопрос о возможности распространения дальневосточной ипотеки на другие регионы.

По словам Путина, меры поддержки были приняты на Дальнем Востоке, поскольку в этом регионе депопуляция происходит гораздо быстрее, чем в других субъектах страны.

9 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об условиях льготной ипотеки для молодых семей Дальнего Востока. Меры коснутся тех, кто строит, и тех, кто приобретает жилье в регионе.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.