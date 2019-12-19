Прямой эфир
Сюжет:

Путин допустил распространение дальневосточной льготной ипотеки на другие регионы

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Меры господдержки по льготной ипотеке семей с детьми, введенные для жителей Дальнего Востока, могут быть распространены на регионы Зауралья. Необходимо уменьшать сроки для задействования средств материнского капитала в этом виде жилищного кредитования, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

«Нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень зарплат и в социальных сферах»
Главные цитаты Владимира Путина с большой пресс-конференции

«Часть мер поддержки в области демографии мы уже сейчас будем распространять на Зауралье. Это касается поддержки семей с детьми, прежде всего тех, в которых появляется третий ребенок», — объяснил российский лидер, отвечая на вопрос о возможности распространения дальневосточной ипотеки на другие регионы.

По словам Путина, меры поддержки были приняты на Дальнем Востоке, поскольку в этом регионе депопуляция происходит гораздо быстрее, чем в других субъектах страны.

9 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об условиях льготной ипотеки для молодых семей Дальнего Востока. Меры коснутся тех, кто строит, и тех, кто приобретает жилье в регионе.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ЦБ заявили о планах ужесточить для банков выдачу ипотеки
Греф заявил о возможности рефинансирования ипотеки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019