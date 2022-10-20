Цены на запчасти в РФ выросли на 25,8% за полгода

Цены на запчасти в январе—июле текущего года в России выросли на 25,8% по сравнению с 2021 годом, а на ряд самых популярных автодеталей цена увеличилась почти на 70%. Об этом 20 октября «Известиям» сообщила страховая компания «АльфаСтрахование».

В расчет брали цены на запчасти самых популярных марок автомобилей, которые были застрахованы в компании. Рассматривались детали, которые чаще всего страдают в ДТП: стекла, фары, крылья, капот, крышка багажника, бампер и решетка радиатора.

Наибольший рост цен на запчасти за шесть месяцев текущего года был отмечен у брендов Volvo, Suzuki и Subaru — от 55 до 67% соответственно.

На 30–40% выросли цены на запчасти к Audi, Mazda, Ford, Skoda, BMW, Mini, Renault, Genesis и Peugeot.

Меньше всего, до 20%, подорожали запасные части к автомобилям марок Jeep, Toyota и отечественной Lada.

13 октября стало известно, что параллельный импорт автозапчастей в Россию покрыл спрос на 50–80%. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сказали, что они находятся в постоянном диалоге с Минпромторгом по расширению списка товаров для параллельного импорта и улучшению алгоритма самого ввоза.