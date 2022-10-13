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Параллельный импорт автозапчастей покрыл спрос на 50-80%

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Объемы поставок запчастей для автомобилей иностранных концернов, которые приостановили работу в России, стали покрывать почти 80% спроса. Об этом «Известиям» рассказали представители трех крупных дилеров.

Пошли в обход: автодилеры взялись за параллельный импорт
Помогут ли альтернативные каналы поставок машин насытить рынок

По их словам, нарастить поставки удалось благодаря параллельному импорту.

«Вопрос с альтернативным завозом деталей можно считать решенным. Параллельный импорт покрывает до 80% потребностей российского рынка автозапчастей. Ситуация далека от идеальной, существует проблема со скоростью поставок и устойчивостью каналов. Периодически возникают вопросы с наличием тех или иных позиций, но в целом ситуация стабилизируется», — сказал директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

С этой оценкой согласны и в автомобильной группе «Авилон». Практически по всем деталям для приостановивших в России работу брендов налажен параллельный импорт, подтвердил заместитель гендиректора по сервису дилера Алексей Гуляев.

«У нас достаточно широкий ассортимент автозапчастей на складе, некоторых позиций по глубине запаса хватит на 4–6 месяцев», — отметил руководитель службы продаж запасных частей ГК «Автомир» Алексей Лепехин.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сказали «Известиям», что находятся в постоянном диалоге с Минпромторгом по расширению списка товаров для параллельного импорта и улучшению алгоритма самого ввоза.

«За последние два месяца ситуация с поставками и налаживанием логистических цепочек существенно улучшилась, но полагаем, что возможности параллельного импорта еще не полностью реализованы. По нашим оценкам, рынок сейчас обеспечен комплектующими на 50%. При этом дефицит по некоторым позициям всё равно сохраняется», — отметила пресс-секретарь РОАД Вера Павлова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Найти вход: параллельный импорт автозапчастей покрыл спрос на 50–80%

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