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Врач рассказала об опасности аллергии на холод

Врач Демьяновская: аллергия на холод может быть симптомом серьезных заболеваний
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Зуд, волдыри и пятна на коже, появляющиеся под воздействием низких температур, нельзя игнорировать. Это может быть симптомом серьезных заболеваний, в том числе онкологических. Об этом 21 октября «Известиям» сообщила кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

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«В случае аллергии на холод пациентов чаще всего беспокоит сильный зуд на лице и руках, не защищенных перчатками и варежками. Затем кожа покрывается пятнами и волдырями, как после контакта с жалящим растением, скажем крапивой. Поэтому аллергию на холод также называют холодовой крапивницей. В некоторых случаях появляются боли в мышцах и суставах», — сказала Демьяновская.

По словам врача, провоцирует развитие этого синдрома низкая температура воздуха, особенно в сочетании с холодным и влажным ветром. Также реакция организма может появиться при употреблении холодных напитков и мороженого, приеме контрастного душа. Низкие температуры повреждают клетки врожденного иммунитета в коже — тучные клетки, из которых буквально «выплескивается» гистамин и другие медиаторы аллергии.

«Аллергия на холод может быть вторичным заболеванием — симптомом гепатита, инфекционного мононуклеоза, цитомегаловирусной инфекции, болезней системы крови, аутоиммунных или онкологических заболеваний. Тревожный сигнал — если назначенные врачом препараты, которые снимают зуд и высыпания, не помогают и крапивница появляется вновь. В таком случае врач назначит дополнительную, расширенную диагностику, чтобы найти первопричину и начать лечение», — сказала Демьяновская.

В случае холодовой аллергии необходимо тщательно закрывать руки и по возможности лицо, а также постоянно использовать жирные кремы или мази от холода, советует специалист. Также перед выходом на улицу можно постоять 3–5 минут в подъезде или у открытого окна, чтобы привыкнуть к холодному воздуху.

10 октября врач-дерматолог Лидия Гаевская рассказала, что опавшая листва может быть опасна для здоровья человека. Она объяснила, что при теплой погоде после дождя листва гниет, в ней размножаются бактерии и грибы. При вдыхании споры от плесени могут формировать аллергические реакции и инфицирование бронхолегочных систем.

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