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Врач рассказала об опасности опавших листьев для здоровья

Врач Гаевская: опавшая листва может вызывать аллергические реакции и инфекционные поражения дыхательных органов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Опавшая листва может быть опасна для здоровья человека. Об этом в понедельник, 10 октября, заявила врач-дерматолог Лидия Гаевская.

«Опавшая листва может быть очень опасна для человека. Она может вызывать аллергические реакции, инфекционные поражения дыхательных органов и кожи, в том числе. Ну мы все понимаем, что не сама листва является провоцирующим фактором, а именно те грибы, которые распространяются и размножаются на этой листве», — рассказала она Пятому каналу.

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Она объяснила, что при теплой погоде после дождя листва гниет, в ней размножаются бактерии и грибы. При вдыхании споры от плесени могут формировать аллергические реакции и инфицирование бронхолегочных систем.

«И для того, чтобы заразится, необязательно падать в эту листву, вполне достаточно просто пройтись, прогуляться, пошагать листвой один раз ее подбросить и вдохнуть эти споры грибов и размножающиеся бактерии», — сказала Гаевская.

Также врач посоветовала не падать на ковер из листвы, так как под ним могут скрываться острые камни, ветки, стекла, а также клещи.

16 сентября врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что осенью начинается рост ОРВИ и гриппа: здоровые и инфицированные люди больше времени проводят в закрытых помещениях. Врач посоветовала чаще мыть руки с мылом и как можно реже прикасаться руками к глазам, носу и рту. Кроме того, Демьяновская рекомендовала отказаться от вредных привычек, одеваться по погоде и больше гулять на свежем воздухе.

5 сентября специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал «Известиям» о том, как бороться с осенней хандрой. По его словам, нужно постараться удлинить световой день, например выбираться в парки и на природу в выходные дни и выходить на улицу в обеденный перерыв.

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