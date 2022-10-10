Врач рассказала об опасности опавших листьев для здоровья

Опавшая листва может быть опасна для здоровья человека. Об этом в понедельник, 10 октября, заявила врач-дерматолог Лидия Гаевская.

«Опавшая листва может быть очень опасна для человека. Она может вызывать аллергические реакции, инфекционные поражения дыхательных органов и кожи, в том числе. Ну мы все понимаем, что не сама листва является провоцирующим фактором, а именно те грибы, которые распространяются и размножаются на этой листве», — рассказала она Пятому каналу.

Она объяснила, что при теплой погоде после дождя листва гниет, в ней размножаются бактерии и грибы. При вдыхании споры от плесени могут формировать аллергические реакции и инфицирование бронхолегочных систем.

«И для того, чтобы заразится, необязательно падать в эту листву, вполне достаточно просто пройтись, прогуляться, пошагать листвой один раз ее подбросить и вдохнуть эти споры грибов и размножающиеся бактерии», — сказала Гаевская.

Также врач посоветовала не падать на ковер из листвы, так как под ним могут скрываться острые камни, ветки, стекла, а также клещи.

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