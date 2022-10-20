Российские войска применили несколько сотен дронов-камикадзе на Украине

Вооруженные силы России в ходе проведения специальной операции применили на Украине уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«С начала спецоперации на Украине российскими военными было применено уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов. Речь идет о беспилотниках «Куб» и двух видах «Ланцетов», — сказал собеседник агентства.

Такие беспилотники называют дронами-камикадзе: они эффективны против украинских ЗРК и радиолокационных станций.

Отмечается, что российские боеприпасы показывают высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов (ЗРК) украинских войск, радиолокационных станций (РЛС) различного типа, системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины и живой силы противника.

Их эффективность обусловлена тем, что и в радиолокационном, и в тепловом, и в видимом, и в акустическом диапазонах они малозаметны.

«Украинские боевики успевают услышать подлетающий дрон только в самый последний момент, когда уже слишком поздно», — заключил источник.

15 октября российский беспилотник «Ланцет» уничтожил комплекс ПВО ВСУ. Он ликвидировал комплекс противовоздушной обороны С-300 Украины на запорожском направлении.

Ранее, 13 октября, Минобороны России опубликовало видео с применением барражирующего боеприпаса по украинским боевикам.

«Ланцет» — разработка компании ZALA AERO концерна «Калашников». Такое оружие может находиться в воздухе долгое время и самостоятельно выискивать цель.

В июне госкорпорация «Ростех» сообщила, что дроны-камикадзе «Куб» и «Ланцет» активно применяются в ходе спецоперации по защите Донбасса. Отмечается, что чаще всего дроны используют для поражения удаленных наземных целей. Кроме того, «Ланцет» может самостоятельно находить цель и поражать ее.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Среди целей — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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