Сноубордист Вик Уайлд рассказал о любви к России и желании остаться

Двукратный чемпион Олимпийских игр в Сочи 2014 года, сноубордист Вик Уайлд в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» рассказал о том, что искренне полюбил Россию и уезжать из страны не собирается.

По его словам, «настоящим россиянином» он пока не стал, но работает над этим, в том числе изучает культуру, язык, смог приспособиться не только к местным порядкам, но и к погоде.

«Я большой фанат России. Мне очень нравится эта страна — люди, места, города. Я хочу жить здесь. В России я чувствую себя дома», — отметил спортсмен.

Уайлд добавил: именно здесь чувствует, что может сделать гораздо больше, чем в любом другом месте. Ему через многое пришлось пройти, но сноубордист уверен, что адаптироваться необходимо к любым обстоятельствам и находить для себя решения. Уайлд считает, что главное — это никогда не сдаваться, именно поэтому он и остался в России.

«Уехать было бы самым простым решением. Мне нужны вызовы. Как в спорте, так и в жизни», — заявил спортсмен и добавил, что не сожалеет о принятом решении остаться в России и не думает о переезде. По его словам, он нужен России, а Россия нужна ему.

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«Ментально я до сих пор американец, но из России не уеду»