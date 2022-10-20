Мобилизованные в Сибири приступили к боевым стрельбам

Мобилизованные в Сибири в составе минометных расчетов приступили к выполнению боевых стрельб на одном из полигонов Центрального военного округа (ЦВО) в Сибири. Об этом в четверг, 20 октября, сообщило Минобороны РФ.

В ходе практических занятий военнослужащие выполнили стрельбу полупрямой наводкой и поразили цели, имитирующие бронетехнику, живую силу и позиции условного противника из 120-мм миномета 2Б11 на расстоянии от 700 до 1,5 тысяч м. Мобилизованные также научились приводить оружие к бою и выполнили нормативы по смене огневых позиций.

«Подготовка проходит информативно, насыщенно, просто требует самоотдачи. Подготовка каждый день. Больше всего изучаем вопросы медицины. Нам говорят, что медицина — это самое главное. В первую неделю мы уже поехали на полигон и уже стреляли, используя разные виды оружия», — рассказал мобилизованный Семен.

Прежде чем приступить к практическим занятиям, минометные подразделения под руководством инструкторов-наставников, имеющих современный боевой опыт, прошли курс теоретической подготовки по способам прицеливания и ведения огня, определению расстояния до целей и необходимого количества заряда для поражения противника на различных дистанциях.

Ранее, 19 октября, Минобороны сообщило о проведении боевой подготовки на полигоне «Новая Бинарадка» в Самарской области. Под руководством опытных офицеров и инструкторов военнослужащие совершенствуют навыки по минно-взрывному делу, тактической медицине, а также выполняют стрельбы из разных видов оружия.

Президент России Владимир Путин 14 октября заявил, что тысячи призывников убыли в воинские части, и цели частичной мобилизации скоро будут достигнуты. Российский лидер уточнил, что для набора недостающих бойцов потребуется еще около двух недель.

Специальная военная операция России по защите мирного населения Донбасса началась 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили о регулярных обстрелах со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».