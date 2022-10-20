Полянский назвал дезинформацию об иранских БПЛА предлогом для давления на РФ и Иран

Обвинения западных стран в адрес Ирана за якобы экспортируемые страной беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Россию — очередной раунд дезинформации, заявил в среду, 19 октября, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы наблюдали очередной раунд кампании дезинформации западных делегаций, когда они подняли в совете вопрос БПЛА, якобы используемых Россией на Украине. Цель западных коллег ясна, они пытаются одновременно ударить по двум целям, используя надуманный предлог для оказания давления на Россию и Иран», — сказал он в ходе выступления по итогам проведения закрытых консультаций Совбеза ООН по данному вопросу.

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