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Фрайбург ради экономии переведет детей в школах и детсадах на вегетарианское меню
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Фрайбург ради экономии переведет детей в школах и детсадах на вегетарианское меню

Власти немецкого города Фрайбург: питание для детей в начальных школах и детсадах будет вегетарианским
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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Olaf Döring
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Питание детей в начальных школах и детских садах немецкого города Фрайбург станет полностью вегетарианским из-за растущих цен на продукты. Об этом в среду, 19 октября, сообщил портал городской администрации.

«Населению Германии пришлось смириться с ростом цен на энергоносители»
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«Вчера муниципальный совет решил предложить только вегетарианское меню начиная с учебного года – 2023/24. Предпосылкой для этого решения послужил рост цен на питание в связи с инфляцией», — сказано в сообщении.

Ранее в начальных школах и детских садах Фрайбурга предлагались на выбор два варианта меню: мясное и рыбное или вегетарианское. В новом заявлении городские власти подчеркнули, что питание для детей останется таким же высококачественным, однако в состав блюд внесут коррективы.

«При предоставлении только одного варианта меню административная нагрузка и усилия, необходимые для подачи блюд, будут снижены, что позволит сократить расходы», — уточнили власти.

Ранее, 23 сентября, производители замороженных и свежих продуктов в ФРГ предупредили об ограничениях производства и дальнейшей нехватке продуктов на полках супермаркетов на фоне высоких затрат на электричество.

Власти Гамбурга 21 сентября заявили о рассмотрении всех вариантов для дальнейшего снижения энергопотребления в зданиях 376 государственных школ. Уточнялось, что школы постепенно оборудуются солнечными и зелеными крышами, а также системами автоматического управления отопления для оптимизации потребления.

Премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш 29 сентября заявил, что школьникам в стране продлят зимние каникулы в целях экономии. Он уточнил, что и у правительственных учреждений будут объявлены каникулы.

Еще в апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Москвой, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Западу. Он отметил, что везде растут цены и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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