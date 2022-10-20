Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за упреки в адрес российского президента

Пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен за то, что она упрекнула президента России Владимира Путина в «шантаже» Европы поставками газа. Свои комментарии они оставили в соцсети в среду, 19 октября.

По мнению главы ЕК, Владимир Путин виноват в высокой инфляции европейских стран и росте цен на газ, сказано в посте, опубликованном в аккаунте Еврокомиссии. Пользователи Twitter сочли ее слова «пустыми» и обвинили главу ЕК во лжи.

«Это ваша вина, потому что вы не представляете интересы европейского народа. Вы сами создали этот кризис, чтобы подтолкнуть европейцев к нищете и зависимости», — написал пользователь под ником JohnyS.

«Это не газовый шантаж России. Она была более чем готова поставлять газ в Европу. Это ваше бесхребетное рабство перед политикой США заставило вас ввести санкции против РФ», — написал Zain Mankani.

«Почти уверен, что Россия открыта для поставок газа. Чем объясняется отказ от этого энергоносителя для обеспечения зимнего спроса? Конечно, это может быть только желание создать хаос и раскол. Чем объяснить этот преднамеренный саботаж нашей европейской модели энергоснабжения?» — отметил MannyTheManny.

17 октября пользователи Twitter высказались против проводимой в ЕС неэффективной энергетической политики и антироссийских санкций. Они также предложили Урсуле фон дер Ляйен уйти в отставку.

Несколькими днями ранее, 12 октября, пользователи соцсети раскритиковали фон дер Ляйен за слова о России и миропорядке. Их возмутило ее заявление о том, что поражения России в конфликте на Украине будет недостаточно для восстановления миропорядка.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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