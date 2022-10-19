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Посол РФ в Австрии заявил о вступлении Запада на «минное поле»

Дмитрий Любинский: Запад перешел все мыслимые красные линии
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Запад перешел все мыслимые красные линии вокруг ситуации на Украине и в буквальном смысле вступает на минное поле, заявил в среду, 19 октября, посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

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Так дипломат отреагировал на статью в газете Der Standart от 13 октября, в которой было опубликовано интервью с австрийским специалистом по минному делу Хорстом Унтерридером.

Он рассуждал о применении наземных мин на Украине. Российское посольство обратилось в газете с предложением разместить ответный материал по данной теме, в котором была изложена бы позиция Москвы, но редакция дипломатам отказала.

«Запад перешел все мыслимые красные линии и в буквальном смысле вступает на минное поле. В информационной войне против России уже давно все средства хороши. Тем не менее, будем надеяться, что и объективные факты будут находить своего заинтересованного читателя», — написал посол.

Любинский добавил, что Запад выступает как минимум активным соучастником в «крупномасштабном «минном загрязнении».

«Страны Евросоюза, делающие вид, что выступают за соблюдение международного гуманитарного права, и ссылающиеся на Оттавскую и Ословскую конвенции, на деле с 2014 г. поставляют мины на Украину, тем самым подрывая международные усилия в области гуманитарного разминирования, которые они, к слову, сами и финансируют», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что украинская армия использует против мирных жителей противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», которые запрещены Оттавской конвенцией. Таким образом, Киев нарушает подписанную им же самим Оттавскую конвенцию.

19 октября руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что страны ЕС поддерживают продолжение боевых действий на территории Украины. Он добавил, что ВСУ будут использовать поставки западного вооружения для того, чтобы производить террористические обстрелы гражданского населения РФ.

17 октября стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза намерены одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для украинских военных.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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