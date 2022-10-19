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Белый дом опроверг сообщения о планах не допустить встречи Путина и Байдена на G20

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Фото: ТАСС/AP Photo/Patrick Semansky
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Администрация США опровергла сообщения о том, что чиновники пытаются не допустить встречи президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным во время предстоящего саммита Группы двадцати (G20). Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в среду, 19 октября.

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«Это не соответствует действительности», — ответила она, когда ее попросили прокомментировать подобные подозрения.

Ранее днем издание Politico сообщило, что администрация Байдена принимает меры, чтобы он избежал личной встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии. Чиновники Белого дома хотят организовать приезд американского президента так, чтобы он не только не проводил переговоры с российским лидером, но и не пересекся с ним в коридоре и не попал на одну фотографию.

11 октября Байден в интервью телеканалу CNN сообщил, что считает бессмысленной встречу с Путиным в ходе саммита G20 в Индонезии. При этом он сказал, что готов обсудить вопрос возвращения в США осужденной баскетболистки Грайнер. Разговор, по словам Байдена, произойдет, если Путин выступит с соответствующим предложением.

14 октября Владимир Путин заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США Джо Байденом. Он отметил, что платформы для таких переговоров пока не возникло. Российский лидер также высказался по поводу своего участия в саммите «Большой двадцатки» (G20), сообщив, что этот вопрос пока не решен.

Саммит G20 пройдет в Индонезии на острове Бали 15–16 ноября.

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