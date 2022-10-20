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Роскачество представило рейтинг сметаны

Роскачество: в самой дорогой сметане обнаружили растительные жиры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Роскачество представило результаты второго этапа исследования качества сметаны 20-процентной жирности, предлагаемой российским потребителям. В самой дорогой среди исследованных образцов обнаружены растительные жиры, говорится в релизе, с которым ознакомились «Известия».

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Специалисты изучили 23 новые марки сметаны из 15 регионов, как оказалось, большинство продукции — высокого качества.

Всем требованиям законодательства соответствует 56% сметаны (13 торговых марок). Речь идет о марках «ЭкоНива» (Калужская область), «Снежок» (Великий Новгород), «Село зеленое» (Татарстан), «Любимое молоко» (Омская область), «Зеленый луг» (Новосибирская область), «Бабулины продукты» (Карачаево-Черкесская Республика), «Молочный родник» (Ставропольский край), «Северная долина» (Нижегородская область), а также «Алтайская Буренка», «Белый замок» (Алтайский край) и «Нытвенская», «Кунгурская» и «Вемол» (Пермский край).

В самой дорогой сметане из исследованных марок специалисты обнаружили растительные жиры: в продукте «Аннушкина ферма» (ИП Друганина О.А., Московская область, Можайский район) выявлены фитостерины, содержание которых в продукте говорит об использовании в производстве растительных жиров.

Это единственная сметана, которая была куплена на Даниловском рынке в Москве. Важно также отметить, что это самая дорогая сметана из исследованных стоимостью 70 рублей за 100 г.

«Как показали лабораторные испытания, за такую высокую цену покупатель приобретает не сметану, а фальсификат. То есть в продукт добавили растительные жиры и не сообщили об этом на упаковке. В результате массовая доля молочного жира в этом продукте составила 50,3%, что больше соответствует молокосодержащему продукту», — объяснила заместитель директора департамента исследований, начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

В продукции «Аннушкина ферма» также присутствует крахмал, а заявленная масса нетто отличается от фактической (вместо 500 г продукта в банке оказалось лишь 482,8 г).

Второй сметаной, оказавшейся по результатам исследования фальсификатом, является продукция торговой марки «Отборная», произведенная в Ярославской области (ООО «Хладокомбинат»). Массовая доля молочного жира у данной сметаны не соответствовала требованиям законодательства — 38,3% вместо 100%.

Роскачество нашло в сметане кишечную палочку и превышения по содержанию дрожжей, 17% исследованной сметаны не прошли испытания по показателям безопасности. Так, в продукции марок «Аннушкина ферма» и «Молочный Фермер» (Республика Башкортостан, г. Уфа) Роскачество выявило бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, у сметаны этих же марок зафиксированы превышения по содержанию дрожжей.

Аналогичные нарушения установлены в сметане марки Ozon, произведенной по заказу одноименного маркетплейса Пензенским молочным комбинатом, а также в продукции Ставропольского молочного комбината.

«В целом можно сказать, что подавляющая доля производителей сметаны не допускает фальсификации и поставляет настоящий молочный продукт — именно замена молочного жира пальмовым является самым большим страхом потребителя», — оценила итоги исследования заместитель генерального директора «Союзмолоко» Мария Жебит.

Она указала на развенчание мифа об изготовлении сметаны из пальмового масла.

На первом этапе мониторинга качества сметаны была исследована продукция, произведенная в 20 российских регионах, а также в Белоруссии.

Высшим баллом в рейтинге Роскачества оценена продукция «Агрокомплекс Выселковский», «ВкусВилл», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Ермолино», «Коровка из Кореновки», «Лебедянь молоко», «Молочная культура», «Наша корова», «Простоквашино», «Самокат», «ЭкоВакино», «Экомилк», Metro Chef, Spar (все российского производства), а также «Минская марка» и «Сарафаново» из Республики Беларусь.

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