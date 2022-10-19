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Оператор «Турецкого потока» подтвердил возврат Нидерландами экспортной лицензии

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Оператор газопровода «Турецкий поток» компания South Stream Transport B.V. подтвердила продление экспортной лицензии от властей Нидерландов. Об этом 19 октября сообщили в компании.

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«В понедельник, 17 октября 2022 года, компания South Stream Transport B.V. получила уведомление от властей Нидерландов о продлении экспортной лицензии», — говорится в сообщении.

Оператор пояснил, что лицензия освобождает от постановлений Евросоюза (ЕС), которые запрещают поставки товаров и предоставление услуг, в том числе технической поддержки и обслуживания, в РФ, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф.

Ранее в этот день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти Нидерландов вернули лицензию газопроводу «Турецкий поток». Он отметил, что все необходимые для этого разрешения получены. По его словам, это означает, что транспортировка газа по трубопроводу безопасна даже в долгосрочной перспективе.

13 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что газопровод «Турецкий поток» — единственный надежный маршрут поставок российского газа. Песков подчеркнул, что Европа обречена на закупки американского сжиженного газа, за который платит высокую цену. Но «Турецкий поток» остался надежным маршрутом.

До этого, 29 сентября, компания — оператор «Турецкого потока» сообщила об отзыве лицензии из-за санкций Европейского союза. Компания отметила, что сразу же подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от соответствующих государственных органов Нидерландов. Также отмечалось, что оператор имеет все правовые основания по действующему санкционному регулированию Евросоюза 833/2014 получить исключение (ст. 3 п. 3а). Оператор трубопровода напомнил, что поставляемый по «Турецкому потоку» газ обеспечивает энергобезопасность самой Европы.

«Турецкий поток» — газопровод из России в Турцию, проходящий через Черное море. «Газпром» поставляет газ по «Турецкому потоку» в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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