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МИД Венгрии сообщил о возвращении лицензии газопроводу «Турецкий поток»

Глава МИД Венгрии Сийярто: власти Нидерландов вернули «Турецкому потоку» лицензию
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Власти Нидерландов вернули лицензию газопроводу «Турецкий поток». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду, 19 октября.

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Он сообщил, что все необходимые для этого разрешения получены, передает портал Index.

«Власти Нидерландов предоставили голландской компании «Турецкий поток» экспортные лицензии, это подтвердил и «Газпром», — сказал Сийярто.

Он добавил, что это означает, что транспортировка газа по трубопроводу безопасна даже в долгосрочной перспективе.

«Теперь будущее энергоснабжение Венгрии обеспечено в долгосрочной перспективе», — отметил министр.

Ранее, 13 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что газопровод «Турецкий поток» — единственный надежный маршрут поставок российского газа. Песков подчеркнул, что Европа обречена на закупки американского сжиженного газа, за который платит высокую цену. Но «Турецкий поток» остался надежным маршрутом.

29 сентября компания-оператор «Турецкого потока» сообщила об отзыве лицензии из-за санкций Европейского союза (ЕС). Компания отметила, что сразу же подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от соответствующих государственных органов Нидерландов. Также отмечалось, что оператор имеет все правовые основания по действующему санкционному регулированию Евросоюза 833/2014 получить исключение (ст. 3, п. 3а). Оператор трубопровода напомнил, что поставляемый по «Турецкому потоку» газ обеспечивает энергобезопасность самой Европы.

«Турецкий поток» — газопровод из России в Турцию, проходящий через Черное море. «Газпром» поставляет газ по «Турецкому потоку» в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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