Каким будет бюджет России на оборону в 2023 году

В условиях проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса расходы России на оборону стали еще более актуальными. В сентябре правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета, который 17 октября прошел экспертизу в Счетной палате. «Известия» рассказывают, как в нем распределены расходы на оборону госграниц и суверенитета.

Какими будут расходы на оборону в 2023 году в России

Согласно Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, расходы на оборону в федеральном бюджете в 2023 году предусмотрены на уровне 4,981 млрд рублей. Таким образом, траты за год выросли на 302,9 млрд рублей.

При этом еще в 2021 году эта статья бюджета предполагала расходы на уровне 3,573 млрд. За два года увеличение составило практически 1,4 млрд рублей.

В будущем же расходы на оборону планируют снижать. Так, в плановый период 2024 и 2025 годов расходы должны составить 4648,8 млрд рублей и 4206,1 млрд рублей соответственно

Тенденцию к снижению отметила и Счетная палата в своем заключении по проекту бюджета. В то же время в ведомстве указали, что в 2024–2025 акцент будет сделан на финансирование здравоохранения и госдолга.

Так, в 2025 году расходы на статью «Национальная оборона» — сократятся с 16,9 до 14,4%. Тем не менее в СП сделали вывод, что в проекте бюджета не учтен ряд рисков, поэтому корректировки еще могут быть внесены.

Каким будет проект бюджета на 2023 год

Проект бюджета разрабатывался с опорой на социально-экономический прогноз, подготовленный Минэкономразвития на грядущие три года. До 14 октября документ находился на рассмотрении разнопрофильных комитетов парламента. Теперь на основе их заключений и отзывов будут прорабатываться поправки.

Как выяснили «Известия», изменения могут коснуться финансирования охраны природных территорий, в том числе борьбы с пожарами. Кроме того, профильный комитет призвал увеличить расходы на универсальные услуги связи. Предложил коррективы и комитет по туризму, указав на риски срыва нацпроекта.