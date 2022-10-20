Реклама
Прямой эфир
Мир
ОБСЕ направит в Армению экспертов на границу с Азербайджаном
Мир
Белый дом опроверг сообщения о планах не допустить встречи Путина и Байдена на G20
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Мир
Белый дом опроверг данные о встрече лидеров США и КНР на G20
Мир
Власти Украины сообщили о намерении ввести ограничения поставок электроэнергии
Мир
Посол РФ в Австрии заявил о вступлении Запада на «минное поле»
Армия
Главком ВМФ назвал сроки вхождения подлодки «Уфа» в состав ВМФ
Мир
В регионе Франции намерены закрыть ж/д сообщение из-за цен на электричество
Мир
Минюст США заявил об аресте в Италии сына губернатора Красноярского края
Мир
В Финляндии пройдут акции протеста из-за антироссийских санкций
Мир
Ущерб Кубе от санкций США при Байдене превысил $6 млрд
Экономика
Toyota в ноябре-декабре начнет увольнять сотрудников завода в РФ

Каким будет бюджет России на оборону в 2023 году

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В условиях проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса расходы России на оборону стали еще более актуальными. В сентябре правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета, который 17 октября прошел экспертизу в Счетной палате. «Известия» рассказывают, как в нем распределены расходы на оборону госграниц и суверенитета.

Какими будут расходы на оборону в 2023 году в России

Согласно Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, расходы на оборону в федеральном бюджете в 2023 году предусмотрены на уровне 4,981 млрд рублей. Таким образом, траты за год выросли на 302,9 млрд рублей.

Задача на вычет: мобилизованным хотят вернуть деньги за покупки для службы
На какую сумму смогут рассчитывать участники СВО

При этом еще в 2021 году эта статья бюджета предполагала расходы на уровне 3,573 млрд. За два года увеличение составило практически 1,4 млрд рублей.

В будущем же расходы на оборону планируют снижать. Так, в плановый период 2024 и 2025 годов расходы должны составить 4648,8 млрд рублей и 4206,1 млрд рублей соответственно

Тенденцию к снижению отметила и Счетная палата в своем заключении по проекту бюджета. В то же время в ведомстве указали, что в 2024–2025 акцент будет сделан на финансирование здравоохранения и госдолга.

Так, в 2025 году расходы на статью «Национальная оборона» — сократятся с 16,9 до 14,4%. Тем не менее в СП сделали вывод, что в проекте бюджета не учтен ряд рисков, поэтому корректировки еще могут быть внесены.

Каким будет проект бюджета на 2023 год

Проект бюджета разрабатывался с опорой на социально-экономический прогноз, подготовленный Минэкономразвития на грядущие три года. До 14 октября документ находился на рассмотрении разнопрофильных комитетов парламента. Теперь на основе их заключений и отзывов будут прорабатываться поправки.

Как выяснили «Известия», изменения могут коснуться финансирования охраны природных территорий, в том числе борьбы с пожарами. Кроме того, профильный комитет призвал увеличить расходы на универсальные услуги связи. Предложил коррективы и комитет по туризму, указав на риски срыва нацпроекта.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022