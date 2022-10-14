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В бюджете сократили средства на тушение пожаров и туризм

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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По информации «Известий», 24 из 32 комитетов Госдумы дали положительные заключения на правительственный законопроект «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». «Известия» ознакомились с документами.

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В ряде из них, несмотря на поддержку проекта бюджета в целом, комитеты высказывают значительные замечания. Так, комитет по экологии в своем заключении отмечает «существенное недофинансирование» мероприятий по охране особо охраняемых природных территорий. В том числе в бюджете отсутствует достаточное количество денег на мониторинг лесных пожаров и тушение.

«В текущем году это привело к значительным потерям заповедного фонда в результате пожаров в Окском государственном природном биосферном заповеднике, а также в национальном парке «Мещера» в Рязанской области. Невозможность своевременно предотвратить пожар создала угрозы для близлежащих населенных пунктов», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи в своем заключении обращает внимание на значительное сокращение финансирования универсальных услуг связи (телефон, интернет, радиосвязь). Вместо запланированных 14,7 млрд рублей на эти цели в бюджете пока планируется выделить лишь 6,6 млрд.

Кроме того, парламентарии просят о выполнении поручения президента России о докапитализации АО «Почта России» на 15 млрд рублей. Сейчас на эти цели заложено лишь по 5 млрд на 2023 и 2024 годы.

Комитет Госдумы по туризму в своем заключении заявляет о риске срыва нацпроекта.

«Комитет отмечает, что финансирование расходов по госпрограмме «Развитие туризма» уменьшено на 9,37 млрд рублей в 2023 году, на 9,37 млрд рублей в 2024 году и на 55,8 млрд рублей в 2025 году, в связи с чем может возникнуть риск срыва выполнения целевых показателей, утвержденных национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства», — отмечается в документе.

Как пояснил «Известиям» источник в комитете Госдумы по бюджету, срок по предоставлению отзывов и поправок заканчивается 14 октября. К этому моменту свои заключения должны будут подготовить все оставшиеся комитеты парламента. После чего начнется их проработка профильным комитетом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Расходная участь: в бюджете сократили средства на тушение пожаров и туризм

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