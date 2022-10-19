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Экономист отметил рост спроса в РФ на отечественные автомобили

Экономист Сигал: к январю цены на авторынке начнут выравниваться
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Экономист, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал указал на рост продаж отечественных автомобилей на российском рынке.

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В беседе с Lenta.Ru в среду, 19 октября, специалист отметил, что цены на автомобили будут расти в октябре, однако к январю начнут снижаться.

«Сентябрь и октябрь как начало делового сезона отличаются повышением цен из-за активного спроса, однако ближе к январю стоимость имеет тенденцию выравниваться», — спрогнозировал эксперт.

По словам Сигала, из-за ограниченного предложения спрос на новые автомобили иностранного производства не может быть удовлетворен. Продажи отечественных автомобилей планомерно увеличиваются, поскольку «реализуется импульс роста и заполняется соответствующая рыночная ниша».

Экономист отметил, что вторичный автомобильный рынок очень динамичен, там есть заметный интерес к иномаркам, заметен рост цен. Происходит это, по его словам, из-за выраженного спроса покупателей.

17 октября агентство «Автостат» сообщило, что рынок подержанных автомобилей в сентябре сократился на 20%. Объем подержанных машин в сентябре текущего года уменьшился на 20,2% по сравнению с показателями сентября 2021 года.

Наибольшей популярностью пользовались автомобили Lada — реализовано 106,4 тыс. таких машин. Далее следуют Toyota, Hyundai, Kia и Nissan, пишет RT.

6 октября Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) отчиталась о состоянии российского авторынка в сентябре 2022 года. С начала 2022 года россияне приобрели 506,6 тыс. машин, что на 59,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре продажи упали на 59,6% в годовом выражении, составив 46,6 тыс. автомобилей.

По данным специалистов, наибольшей популярностью за этой время у россиян пользовались внедорожники — 242 723 проданных автомобиля, или 47,9%.

В начале сентября АЕБ сообщила, что продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в августе 2022 года упали на 62,4%. В документе также говорится, что с января по август текущего года было продано 410 548 легковушек и LCV, пишет НСН.

В августе автоэксперт Дмитрий Славнов спрогнозировал стабилизацию российского авторынка к концу года. Он отметил, что в России появляется много автомобилей китайских марок, а на вторичном рынке — праворульных машин, отмечает телеканал «360».

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