Российский авторынок просел в сентябре почти на 60%

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) отчиталась о состоянии российского авторынка в сентябре 2022 года. Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России сократились на 59,6%, до 46 698 машин. Об этом 6 октября АЕБ сообщила на своем официальном сайте.

Согласно данным АЕБ, за период с I по III квартал 2022 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих машин в России сократились на 59,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, или на 753 450 автомобилей. Всего продажи составили 506 661 машин.

Продажи в сентябре текущего года превысили показатели лета 2022 года, однако отставание по сравнению с 2021 годом по-прежнему очень высокое.

По данным специалистов, наибольшей популярностью за этой время у россиян пользовались внедорожники − 242 723 проданных автомобиля или 47,9%. На втором месте оказались коммерческие автомобили. С начала 2022 года их было продано 52 878 шт., или 10,4%. Первую тройку замкнули пикапы, 3 903 шт., или 0,8%. Далее следуют электромобили, таковых было продано в России всего 333 машины.

Лидерство на рынке в сентябре текущего года удерживает отечественная марка Lada. Было продано 20 641 машин. На втором месте продукция Hyundai — 3888 авто. На третьей позиции оказались коммерческие машины «Группы ГАЗ», 3817 машин. В топ-10 марок в сентябре 2022 года также попали Haval, Kia, УАЗ, Geely, Renault, Cangan и Volkswagen.

Среди 25 самых продаваемых новых легковых автомобилей в России по моделям в сентябре текущего года в тройку лидеров пошли Lada Granta, Lada Niva и Haval Jolion. В Топ-10 самых продаваемых коммерческих моделей сентября вошли нижегородская «Газель», УАЗ и цельнометаллический фургон Lada Largus.

4 октября «Автостат» сообщил, что автомобильные компании из Китая продолжают укреплять свои позиции на российском авторынке. По итогам недели с 26 сентября по 2 октября текущего года суммарная рыночная доля китайских брендов составила почти 30%. По оценке специалистов, доля «китайцев» достигла максимального уровня за всё время их нахождения на российском рынке. Выше них располагаются только российские бренды, на долю которых за прошлую неделю пришлось 39,8%.