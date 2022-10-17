Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве сообщили об ударах по критической инфраструктуре города
Мир
Экономист предрек распад Евросоюза из-за действий Германии
Происшествия
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Общество
Движение автобусов по Крымскому мосту возобновлено
Экономика
Криптобиржа Сryptopay прекратит работу с клиентами из России
Мир
ВСУ за неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тыс. военных
Авто
Рынок подержанных автомобилей в сентябре сократился на 20%
Пресс-релизы
Подведены итоги юбилейного V Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2022»
Мир
Политолог назвал возможную замену Лиз Трасс на посту премьера Британии
Мир
В Одессе и Николаевской области повторно объявили воздушную тревогу
Армия
В ЛНР заявили о понимании Украиной неминуемой сдачи Артемовска
Общество
СК проверит данные о вербовке СБУ подростков для совершения терактов

Рынок подержанных автомобилей в сентябре сократился на 20%

0
Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сентябре 2022 года жители России приобрели почти 460 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Об этом 17 октября сообщило агентство «Автостат».

Второе дыхание: что будет с рынком подержанных авто
Спрос на машины с пробегом снизился, но они продолжают дорожать

Объем подержанных машин в сентябре текущего года уменьшился на 20,2% по сравнению с показателями сентября 2021 года. Более половины (50,8%) купленных в сентябре нынешнего года подержанных автомобилей пришлось на пять марок.

В лидерах отечественная Lada, результат которой составили 106,4 тыс. единиц. Далее с двукратным отставанием от лидера идет японская Toyota (52 тыс. авто.).

В топ-5 брендов на вторичном рынке по итогам сентября текущего года также вошли Hyundai (26,2 тыс. штук), Kia (25,1 тыс. авто) и Nissan (23,9 тыс. машин).

Лидерство среди моделей с пробегом, по данным экспертов, сохраняет отечественный хетчбэк Lada 2114. В сентябре 2022 года он разошелся тиражом в 10,2 тыс. единиц.

11 октября компания FAW сообщила, что планирует поставить в Россию подержанные автомобили из Китая. Среди них будут как доступные Volkswagen, так и премиальные Hongqi. Общее число — 4750 штук. Согласно информации китайских СМИ, компания работает над проектом по экспорту в Россию 1 тыс. подержанных седанов Volkswagen Jetta. На китайских маркетплейсах такие Jetta предлагают по цене от 39,8 тыс. юаней (примерно 350 тыс. рублей). Автоэксперты отметили, что седаны Jetta перестали производить в Китае в 2019 году. Кроме седанов немецкого бренда FAW планирует поставить в Россию 3750 подержанных автомобилей премиальной марки Hongqi. Издание предположило, что среди моделей могут оказаться популярные кроссоверы HS5 или седаны H5.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022