Рынок подержанных автомобилей в сентябре сократился на 20%

В сентябре 2022 года жители России приобрели почти 460 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Об этом 17 октября сообщило агентство «Автостат».

Объем подержанных машин в сентябре текущего года уменьшился на 20,2% по сравнению с показателями сентября 2021 года. Более половины (50,8%) купленных в сентябре нынешнего года подержанных автомобилей пришлось на пять марок.

В лидерах отечественная Lada, результат которой составили 106,4 тыс. единиц. Далее с двукратным отставанием от лидера идет японская Toyota (52 тыс. авто.).

В топ-5 брендов на вторичном рынке по итогам сентября текущего года также вошли Hyundai (26,2 тыс. штук), Kia (25,1 тыс. авто) и Nissan (23,9 тыс. машин).

Лидерство среди моделей с пробегом, по данным экспертов, сохраняет отечественный хетчбэк Lada 2114. В сентябре 2022 года он разошелся тиражом в 10,2 тыс. единиц.

11 октября компания FAW сообщила, что планирует поставить в Россию подержанные автомобили из Китая. Среди них будут как доступные Volkswagen, так и премиальные Hongqi. Общее число — 4750 штук. Согласно информации китайских СМИ, компания работает над проектом по экспорту в Россию 1 тыс. подержанных седанов Volkswagen Jetta. На китайских маркетплейсах такие Jetta предлагают по цене от 39,8 тыс. юаней (примерно 350 тыс. рублей). Автоэксперты отметили, что седаны Jetta перестали производить в Китае в 2019 году. Кроме седанов немецкого бренда FAW планирует поставить в Россию 3750 подержанных автомобилей премиальной марки Hongqi. Издание предположило, что среди моделей могут оказаться популярные кроссоверы HS5 или седаны H5.