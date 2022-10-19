Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины возмутился отказом Израиля от переговоров по поставкам оружия
Армия
В Херсонской области отражены атаки украинской пехоты
Интернет
В России приготовились к внедрению шестого поколения сотовой связи
Происшествия
Российские ПВО сбили пять выпущенных по Херсону ракет
Армия
В ДНР заявили об успехах российских войск на авдеевском направлении
Общество
Число ложных сообщений о терактах в РФ выросло в восемь раз с начала года
Мир
Эрдоган заявил о договоренности с Путиным по газовому хабу в Турции
Мир
В Британии заявили, что отставка Трасс не решит проблем в стране
Мир
Польша получила от ЕС €140 млн на помощь украинским беженцам
Общество
Власти Херсонской области предупредили жителей об опасности обстрелов
Экономика
Право россиян на кредитные каникулы закрепят законодательно
Общество
Стремоусов заявил о десятках тысяч бойцов ВСУ вблизи Херсонской области

Генетик назвал самый эффективный способ выявления редких болезней

Генетик Куцев назвал самый эффективный способ выявления редких заболеваний до появления симптомов
0
Фото: ТАСС/Иван Юдин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Программа неонатального скрининга будет включать тестирование на 36 заболеваний с 2023 года. Это самый эффективный способ выявления орфанных заболеваний до появления первых клинических симптомов, сообщил 19 октября профессор, академик РАН, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Речь идет о неонатальном скрининге, то есть обследовании всех новорожденных. <…> Это очень важный момент, потому что точно известно, что чем раньше мы выявили и чем раньше мы начали лечить, тем лучше мы получаем результат», — сказал он на пресс-конференция на тему «Информирование семей с редкими заболеваниями о неонатальном скрининге и льготном лекарственном обеспечении».

Ген и интересен: почему за расшифровку ДНК древних людей дали Нобелевку
Информация об особенностях предков может быть полезна и для оценки риска заболеваний

Для проведения неонатального скрининга разработан блок в программном обеспечении вертикально интегрированной медицинской информационной системы акушерства, гинекологии и неонатологии, сказал эксперт.

«Смысл в том, что эта часть должна быть во всех родовспомогательных учреждениях РФ, и информация о ребенке заполняется в каждом роддоме, в каждом перинатальном центре, информация о том, что производится забор образца крови у новорожденных — из пяточки берется несколько капель крови, и образец крови с информацией направляется в лаборатории, которые проводят уже скрининг, которые формируют группы риска», — объяснил Куцев.

Если ребенок попадает в группу риска, информация об этом передается в перинатальный центр, где был взят образец крови новорожденного, также в медико-генетическую консультацию и поликлинику по месту жительства, добавил профессор.

«Эта система должна заработать с января [2023-го]. Я уверен в том, что это позволит нам эффективно выявлять и отслеживать детей с орфанными заболеваниями, самое главное — отслеживать, какой эффект от назначенного лечения», — подчеркнул Куцев.

Накануне «Известия» писали, что ученые Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН разрабатывают метод анализа ДНК, который поможет определить причину смерти ребенка. Тест выявит, стала ли она результатом нарушений в его иммунной системе или неправильного лечения, назначенного врачом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022