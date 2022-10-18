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Ученые РФ рассказали о разработке теста для определения причин детской смертности

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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
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Ученые Института иммунологии и физиологии Уральского отделения (УрО) РАН разрабатывают метод анализа ДНК, который поможет определить причину смерти ребенка. Тест выявит, стала ли она результатом нарушений в его иммунной системе или неправильного лечения, назначенного врачом, узнали «Известия».

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Тест поможет поставить точку во многих судебных тяжбах, которые возникают из-за того, что специалисты часто не могут диагностировать ошибки детского иммунитета и правильно определить причину летального исхода. По словам судмедэкспертов, такой анализ заметно бы облегчил их работу. Однако пока ученым удалось выявить только основные закономерности развития патологий, а точный метод диагностики будет разработан позже.

«Большинство смертей детей в результате инфекций в первые годы жизни возникают на фоне обстоятельств, связанных с иммунитетом. Например, мы разбирали случай смерти пятилетнего ребенка. В его истории болезни было три случая грибковой инфекции, что ненормально и всегда служит признаком иммунодефицита», — рассказал научный сотрудник Института иммунологии и физиологии (ИИФ) УрО РАН Михаил Болков.

В ИИФ УрО РАН получили статистическое подтверждение связи инфекционных болезней, фатально заканчивающихся в раннем возрасте, с генетической предрасположенностью к ошибкам в иммунной системе. Ученые провели скрининг иммунной системы 5 тыс. детей, и у многих из них обнаружили подобные отклонения, добавил он.

«Если мы научимся точно определять, что причиной смерти стала болезнь на фоне первичного иммунодефицита, то в будущем мы сможем применять эти методы для превентивной диагностики врожденных ошибок иммунитета у живых, что позволит избежать многих летальных исходов», — пояснил ученый.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 18 октября, в 10:00

Суть меж экспертов: новый тест определит причины детской смертности

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