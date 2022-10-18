Массовое ДТП с полицейской машиной и Jaguar произошло в центре Москвы

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло вечером во вторник, 18 октября, в центре Москвы на улице Красная Пресня. В распоряжение «Известий» поступили кадры с места аварии.

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Как следует из видео, на месте ДТП находится автомобили МЧС, пожарные машины и сотрудники ДПС. Около места аварии скопились десятки очевидцев.

Как рассказали очевидцы, первыми столкнулись внедорожник марки Hyundai и автомобиль ППС. После этого в аварию попали еще три легковых автомобиля — Jaguar, Kia и Volkswagen.

Пострадали два человека.

«Двух человек осматривают медики, решается вопрос о доставлении их медицинские учреждения», — отметили в МЧС.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее во вторник ДТП произошло в Новой Москве на повороте с Киевского шоссе в сторону аэропорта Внуково. С трассы вылетело маршрутное такси, следовавшее от станции метро «Саларьево» в Апрелевку.

Пострадало десять человек, один из них погиб. На место происшествия прилетал медицинский вертолет для госпитализации пострадавших.