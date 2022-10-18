На место ДТП с маршруткой в Новой Москве прибыл медицинский вертолет
Медицинский вертолет во вторник, 18 октября, прибыл на место ДТП с маршрутным такси в Новой Москве.
«На место происшествия прибыл санитарный вертолет для госпитализации пострадавших», — сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС «РИА Новости».
В ведомстве уточнили, что в салоне микроавтобуса находились 25 человек. Один из них погиб, еще девять пострадали.
Ранее в этот день столичная прокуратура сообщила, что в маршрутке находились семь человек. В результате ДТП скончалась женщина 1987 года рождения, проживающая в Московской области.
Авария произошла на Киевском шоссе. По данным прокуратуры, 40-летний водитель коммерческого маршрутного такси не справился с управлением, из-за чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия.