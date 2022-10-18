Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Новой Москве
В результате ДТП с маршрутным такси в Новой Москве погиб один человек. Об этом 18 октября сообщила столичная прокуратура.
«Всего в салоне маршрутного такси находилось семь пассажиров. Один пассажир погиб, есть пострадавшие», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в салоне находились 25 человек, из них четверо пострадали. Один из потерпевших оказался зажат внутри автобуса.
Авария произошла на Киевском шоссе. По данным прокуратуры, 40-летний водитель коммерческого маршрутного такси не справился с управлением, из-за чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия.