Автобус с пассажирами опрокинулся в Новой Москве. По данным «Известий», инцидент произошел 18 октября на Киевском шоссе.

Известно, что автобус двигался в сторону Москвы. В салоне находились 25 человек.

По предварительным данным, пострадали трое, еще один потерпевший оказался заблокирован в салоне.

Подробности происшествия выясняются.

Накануне в Тамбовской области произошло ДТП с «КамАЗом» и пассажирским поездом. В результате происшествия погиб один человек, еще восемь были госпитализированы.