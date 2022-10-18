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Автобус с пассажирами опрокинулся в Новой Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Автобус с пассажирами опрокинулся в Новой Москве. По данным «Известий», инцидент произошел 18 октября на Киевском шоссе.

Известно, что автобус двигался в сторону Москвы. В салоне находились 25 человек.

По предварительным данным, пострадали трое, еще один потерпевший оказался заблокирован в салоне.

Подробности происшествия выясняются.

Накануне в Тамбовской области произошло ДТП с «КамАЗом» и пассажирским поездом. В результате происшествия погиб один человек, еще восемь были госпитализированы.

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