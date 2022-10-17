Один человек погиб в результате ДТП с грузовиком и поездом

Один человек погиб, еще восемь пострадали и были госпитализированы после ДТП с грузовиком «КамАЗ» и пассажирским поездом под Тамбовом. Об этом в понедельник, 17 октября, заявило региональное управление МЧС.

Еще один человек оказался заблокирован, добавили спасатели.

«По уточненной информации, один погиб, один зажат, восемь человек госпитализировали», — отмечается в сообщении.

ДТП произошло на Лазовском переезде в Сампурском районе.

29 сентября на правобережье Красноярска поезд протаранил легковой автомобиль. 22-летний водитель Toyota, несмотря на приближение состава, пытался пересечь железнодорожные пути. В результате аварии его госпитализировали.