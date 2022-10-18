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Президент Хорватии признал НАТО участником конфликта на Украине

Президент Хорватии Миланович заявил, что НАТО де-факто является участником конфликта на Украине
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Североатлантический альянс фактически является непосредственным участником конфликта на Украине. Об этом во вторник, 18 октября, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

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«Некоторые страны – члены НАТО содержат, обучают, финансируют и снабжают [украинских военнослужащих]. Так что НАТО на 100% вовлечена в конфликт на Украине, это факт», — сказал Миланович журналистам.

Вместе с тем он отметил, что Хорватия, хотя и входит в альянс, но до последнего будет противостоять вовлечению страны в конфликт на Украине. Миланович подчеркнул, что оборона республики находится для него на первом месте, а затем уже другие приоритеты.

Прежде Миланович негативно высказывался о членстве Украины в НАТО и был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист».

Ранее, 16 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО фактически стал участником конфликта на Украине. Однако, по его словам, это никак не повлияет на поставленные задачи Москвы, несмотря на то, что России будет «существенно тяжелее» из-за вмешательства альянса.

В этом же месяце вице-премьер Украины Ольга Стефанишина также признала, что армии России фактически противостоят вооруженные силы НАТО. Это, считает она, в итоге помогает Москве «получить опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами альянса и оснащена новейшей техникой».

Между тем, как подчеркнул 14 октября президент РФ Владимир Путин, введение войск НАТО на Украину и прямое столкновение с армией РФ — опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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