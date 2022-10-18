Рогов заявил об армадах беспилотников ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали на линии соприкосновения в Запорожской области огромное число беспилотников. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил во вторник, 18 октября.

«Целые армады беспилотников с подвесами, их направляют сейчас больше, чем когда-либо», — рассказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, летательных аппаратов на линии соприкосновения в настоящее время больше, чем когда-либо, передает RT.

Ранее в этот день Рогов сообщил, что в Запорожской области разработали программу для перепрошивки трофейных беспилотников ВСУ, с которой они полетят обратно.

Накануне Рогов предупредил о переброске ВСУ военных и техники с западных областей Украины на юг. По его мнению, это свидетельствует о подготовке к наступательной операции, сообщается на сайте aif.ru.

В тот же день военкор «Известий» Даниил Левин продемонстрировал, как работают дроны на линии сопрокосновения в районе Артемовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам российских военнослужащих, аппараты передают разведке координаты позиций украинских боевиков. Дальность полета аппарата — 15 км, выше 1 км он не поднимается.

В свою очередь, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под руководством разведчиков Восточного военного округа (ВВО). По его словам, предварительно к аппарату крепят осколочный боеприпас для гранатомета АГС-17, после чего управляемый дрон вылетает из засады.

Часового заряда аккумулятора хватает, чтобы добраться до замаскированных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вернуться обратно. Весь полет полностью контролируется оператором.

4 октября расчеты многофункциональных беспилотников «Орлан-10» предотвратили наступление украинских диверсантов. Отмечается, что в ходе проведения спецоперации БПЛА ведут круглосуточную воздушную разведку по выявлению противника, а также по предупреждению своих войск.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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