В России появились агрегаторы удаленного получения заграничных банковских карт

Карты банков «дружественных» стран можно оформить в России. В интернете заработали специальные агрегаторы. Сервис позволяет подобрать карты международных платежных систем Visa и Mastercard, сообщает телеканал «Известия». Стоимость услуги колеблется от 17 до 50 тысяч рублей. Несмотря на высокую цену, в день банкиры офрмляют до одной тысячи штук.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.