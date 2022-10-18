Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $90 за баррель. Это следует из данных торгов во вторник, 18 октября.

Соответствующее понижение произошло впервые с 4 октября.

По данным биржи на 17:01 мск, стоимость нефти снижалась на 2,17%, до $89,98 за баррель. К 17:09 мск падение немного замедлилось, цена марки Brent находилась на уровне $90,16 за баррель (–1,98%).

Снижение стоимости черного золота наблюдается уже четыре месяца подряд.

Страны ОПЕК+ 5 октября приняли решение о сокращении с ноября добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц, по прогнозам аналитиков, цена может вырасти до $100 за баррель.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с ноября направлено на стабилизацию нефтяного рынка.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, исходя из этого, в 2022 году Россия добудет порядка 530 млн т нефти и газового конденсата, в 2023-м — 490 млн т.

Белый дом, в свою очередь, сообщил, что президента США Джо Байдена разочаровало «недальновидное» решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, он намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.