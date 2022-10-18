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Синоптик предрек скорые заморозки в Москве

Синоптик Ильин спрогнозировал скорый приход заморозков в Москву
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Синоптик и метеоролог прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин спрогнозировал в Москве скорые ночные заморозки, которые придут на смену проливным дождям.

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В беседе с газетой «Вечерняя Москва» во вторник, 18 октября, специалист отметил, что дождливая погода в столице объясняется приходом теплого циклона.

«В текущие сутки может выпасть до 20% месячной нормы осадков — 8–11 мм», — отметил Ильин.

По его словам, в среду, 19 октября, осадки ослабнут, а в четверг, 20 октября, в ночное время возможны небольшие морозы, пишет НСН. 21 и 22 октября погода будет сухой и без осадков. В воскресенье, 23 октября, будет облачно, пройдут небольшие дожди.

Ильин добавил, что с каждым днем среднесуточная температура будет опускаться. Если 18 октября столбики показывают +10...+12 градусов днем, то уже 19 октября эти показатели опустятся до +8...+10 градусов. В четверг и пятницу — до +5...+7 градусов. В целом среднесуточная температура будет колебаться в пределах +3...+5 градусов.

Согласно прогнозам, самыми холодными днями недели станут четверг и пятница, а самыми теплыми — выходные.

17 октября заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с «Москвой 24» также предупредил о ночных заморозках в Москве во второй половине текущей недели. По его словам, днем до конца недели ожидается +5...+10 градусов. Уже в ночь на пятницу ожидаются заморозки до –3 градусов, пишет RT.

Также 17 октября главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова опровергла сообщения о первом снеге в столице 21 октября. По ее словам, холодный антициклон не даст возможности развиться облакам, из которых могут посыпаться снежинки. Метеоролог добавила, что первый снег не стоит ждать ни 21, ни 22 октября, потому что в эти дни погоду определит антициклон. Он будет холодным, но снежные облака всё же не смогут образоваться, отмечает сайт kp.ru.

Ранее в Москве на 18 октября был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. В Подмосковье действует аналогичное предупреждение.

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