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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 18 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
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«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра объявлен в Москве на 18 октября. Об этом Гидрометцентр России сообщает в понедельник, 17 октября.

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«Ветер до 15 м/с. Период предупреждения с 11:00 до 21:00 18 октября», — говорится в сообщении.

В Подмосковье действует аналогичное предупреждение, передает агентство городских новостей «Москва».

Также жителей Белгородской, Брянской, Ивановской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тамбовской областей Центрального федерального округа (ЦФО) предупредили о сильном ветре, пишет РИАМО.

«Желтый» — это второй уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду.

Ранее в понедельник москвичам пообещали облачную погоду и небольшой дождь. Днем в Москве воздух прогреется до +8…+10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6…+8, пишет «Москва 24».

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