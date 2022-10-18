Путин проведет 19 октября заседание Совбеза по миграционным вопросам

Президент России Владимир Путин проведет 19 октября заседание Совета безопасности РФ по миграционным вопросам в режиме видеоконференции. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Кремля.

«Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле добавили, что на заседании выступит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

16 октября было анонсировано совещание Путина с членами Совбеза России. Сообщалось, что президент проведет его в ближайшие дни.

Предыдущее совещание Совбеза состоялось 10 октября, на нем была поднята тема теракта на Крымском мосту. В этот день силы РФ осуществили ракетные удары по всей территории Украины.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По последним данным, в результате произошедшего погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».