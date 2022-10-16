Анонсировано скорое совещание Путина с членами Совбеза

Российский лидер Владимир Путин в скором времени проведет совещание с членами Совбеза России.

«Президент в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета Безопасности России», — сообщил журналист Павел Зарубин в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» в воскресенье, 16 октября.

Предыдущее совещание Совбеза состоялось 10 октября, на нем был поднята тема теракта на Крымском мосту. В этот день силы РФ осуществили ракетные удары по всей территории Украины.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По последним данным, в результате произошедшего погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».