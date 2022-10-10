Путин проводит заседание Совета Безопасности РФ. Трансляция

Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 октября, проводит совещание с членами Совета безопасности РФ.

Заседание Совбеза РФ в понедельник накануне анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит», — сообщил он, отвечая на вопрос, будет ли на нем затрагиваться ЧП на Крымском мосту.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».