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В Альянсе турагентств исключили введение визового режима с Грузией

Вице-президент Альянса турагентств Мкртчян: в ближайшей и среднесрочной перспективе визового режима с Грузией не будет
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Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
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Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян во вторник, 18 октября, в беседе с «Известиями» исключил вероятность введения визового режима с Россией со стороны Грузии.

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Как отметил эксперт, Грузия — хоть и маленькая страна, но храбрая, поскольку она подвергается сильнейшему давлению стран Запада, которые требуют со стороны Тбилиси ограничения въезда россиян. При этом, по мнению Мкртчяна, правительство Грузии не примет такого решения по крайней мере «в ближайшей и среднесрочной перспективе».

«Грузия слишком интересна для России и наоборот, чтобы вводить какие-то ограничения. Мы, наоборот, ожидаем введения прямого авиасообщения с Грузией. Я думаю, в этом году вряд ли, но в следующем да, потому что поток сейчас идет на сотни тысяч человек в год. У многих там недвижимость, родственники и бизнес. Причем с обеих сторон <...> На самом деле мы смотрим в российско-грузинские отношения — и в туристические, и в межгосударственные — с большим оптимизмом», — подчеркнул он.

Днем ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не исключает пересмотра безвизового режима с Россией на фоне наплыва россиян в республику. При этом она добавила, что окончательное решение должно принять правительство Грузии «вместе с обществом», передает ТАСС.

11 октября депутаты оппозиционной партии Грузии «Лело» инициировали законопроект, предполагающий введение визового режима для граждан России. Как говорится в пояснительной записке, действующее законодательство позволяет гражданам РФ въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение 1 года. Такие условия депутаты сочли слишком либеральными.

Ранее в центре Тбилиси прошел митинг, участники которого требовали, чтобы граждане России покинули Грузию. В стране значительно возросла русофобия в связи с резким увеличением числа граждан РФ. Видео акции распространилось в Сети 29 сентября.

27 сентября стало известно, что на границе с Грузией подлежащим мобилизации гражданам России вручают повестки. В этот же день сообщалось, что в ближайшее время в Северной Осетии на границе с Грузией на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт военкомата.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Российский лидер указал на необходимость данной меры для защиты родины, суверенитета России, территориальной целостности и обеспечения безопасности россиян.

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